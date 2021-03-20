خلية أزمة الديوانية تقرر إعادة فتح دور العبادة وتصدر 10 توجيهات

2021/03/20 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

قررت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، السبت (20 آذار 2021)، إعادة فتح دور العبادة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين، فيما أصدرت 10 توجيهات بشأن الحظرين الجزئي والشامل.

وتضمن بيان الخلية، الذي تلقته (بغداد اليوم)، 10 توجيهات، بخصوص إجراءات فتح دور العبادة، مع الالتزام بالوقاية من فيروس كورونا.

أدناه التوجيهات العشرة الصادرة عن الخلية:

1- الالتزام بتنفيذ قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءاً من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع، وفرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً من اليوم اللاحق، ويبدأ التطبيق من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، وبالاستثناءات نفسها، على أن يعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم.

2- إعادة فتح دور العبادة (المساجد والحسينيات)، في المحافظة مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية، بناء على قرار اللجنة العُليا للصحة والسلامة الوطنية التي قررت إعادة فتح دور العبادة في بغداد والمحافظات مع الالتزام بالشروط الصحية من حيث التباعد وارتداء الكمامات واستخدام مواد التعفير والمعقمات بما يضمن سلامة المواطنين من جائحة فيروس كورونا، وتتولى الفرق الصحية متابعتها ومحاسبةالمخالفين.

3- يقوم أئمة وخطباء المساجد والحسينيات بحملات التوعية والإرشاد وحثّ المواطنين على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية كافة.

4- تنفيذ ما ورد من قرار وزارة الصحة حول الإجراءات الواجب اتخاذها في الكليات والمعاهد والمدارس أثناء سير الامتحانات الحضورية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي نصت على تعيين موظف مسؤول في كل مدرسة أو معهد أو كلية تابعة للوزارة، ليكون مسؤولا عن الاستجابة لكل ما يتعلق بفيروس كوفيد-19.

5- التأكيد على وجوب ارتداء الكمامات من قبل جميع موظفي المؤسسات التربوية والتعليمية والكادر التدريسي والطلبة، وتذكيرهم باستمرار حول عدم لمس غطاء الوجه.

6- فحص درجة حرارة الطلاب عند دخولهم المدرسة أو المعهد أو الكليات، وكذلك التأكد من عدم وجود سعال أو ضيق نفس لدى التلميذ من قبل المنسق الصحي أو التنسيق مع المركز الصحي المسؤول عن الصحة المدرسية ضمن الرقعة الجغرافية، والحرص على أن تكون عملية دخول الطلبة وخروجهم من وإلى الصفوف والقاعات هادئة ومنظمة للحد من الزحام غير الضروري، والحفاظ على مسافة لا تقل عن 2-1.5 متر بين شخص وآخر، والالتزام بقواعد التباعد البدني بين الأشخاص، وتجنب العناق أو التقبيل أو المصافحة عند التحية من قبل جميع الأشخاص.

7- التشديد على ضرورة تغطية الفم والأنف أثناء السعال والعطاس بمرفق الذراع أو بمنديل ورقي أو منديل نظيف من القماش والتخلص منها ورميها في الأماكن المخصصة لرمي النفايات، والتأكيد على غسل اليدين بعد استخدام المرافق الصحية أو لمس أي شيء مشترك، وإمكانية جعل الامتحانات في أماكن مفتوحة، في حال ملائمة الظروف الجوية، والتأكيد على توفير الماء والصابون والمعقمات في جميع المرافق الصحية داخل المدارس والكليات والمعاهد، ووضع مواد التوعية من لافتات وملصقات في أماكن شديدة الوضوح، وتوفير حاويات النفايات وسلات المهملات التي تفتح وتغلق من دون اللمس، والمحافظة على نظافة دورات المياه والأرضيات وسائر الأسطح وبشكل دوري يوميا، والحرص على إحالة الطلبة أو الكادر التدريسي أو الموظفين الذين لديهم أعراض المرض، والتعاون مع الفرق الصحية وتسهيل مهمتهم في متابعة الإجراءات، والاستعانة بها عن طريق نقاط الاتصال للتدخل الطارئ عند وجود أي حالة اشتباه ضمن الكوادر التعليمية والتدريسية والطلاب.

8- إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، مع غلقها يومي الجمعة والسبت، بدءاً من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ومنع تقديم الأراكيل في تلك الأماكن.

9- حث الأجهزة الأمنية والرقابة الصحية على تنفيذ ما ورد أعلاه ومحاسبة المخالفين.

10- الزام جميع موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية على ارتداء الكمامات وعدم السماح بدخول المراجعين دون ارتدائها لضمان سلامة وصحة الجميع.

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