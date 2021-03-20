التحديث الاخير للمقترح البديل عن المادة 11 في الموازنة العامـة

2021/03/20 | 13:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، التحديث الاخير للمقترح البديل عن المادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كردستان من قانون الموازنة العامة 2021 ، الذي اعدته اللجنة المالية النيابية ، فيما امتنع ممثلو الكتل الكردية عن التصويت عليها حتى الان ./انتهى5

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