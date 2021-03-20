الصين: الخلافات ما تزال قائمة مع أميركا

2021/03/20 | 13:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن المسؤول الصيني البارز “يانغ جيه تشي هنا”، أن الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والولايات المتحدة كان صريحا وبناء ومفيدا، رغم أنه لا تزال هناك بعض الخلافات الهامة بين الجانبين.وذكر يانغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن الصين ستحمي بحزم سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، ولا يمكن إيقاف تنمية الصين ونموها.ويتعين على الجانبين التعامل مع العلاقات الصينية الأمريكية بروح عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون القائم على الفوز المشترك، من أجل دفع العلاقات الثنائية قدما على مسار سليم ومستقر.وقال الوفد الصيني، عقب انعقاد حوار إستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والولايات المتحدة، إنه يتعين على واشنطن التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، بما في ذلك شؤون هونغ كونغ.وحث الوفد الولايات المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، واحترام قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ، والتوقف عن دعم القوى الداعية إلى “استقلال هونغ كونغ” عن الصين.كما دعا الوفد الجانب الأمريكي إلى إلغاء العقوبات غير القانونية ضد مسؤولين صينيين ومؤسسات صينية، والتوقف عن محاولة نشر الفوضى في هونغ كونغ مرة أخرى، والكف عن إحباط تنفيذ الصين لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”.وحذر الوفد قائلا إنه إذا ما استمرت الولايات المتحدة في السير في طريقها هذا، فإن الصين سترد بحزم.وبعد ثلاث جلسات بين الجانبين الخميس وفي وقت مبكر الجمعة، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الجانب الأمريكي كان صريحا بشأن قلقه حيال سلوك بكين تجاه هونغ كونغ وتايوان وفي مجال الفضاء الإلكتروني.وقال بلينكن “لكننا تمكنا كذلك من التحدث بشكل صريح على مدى ساعات عديدة عن جدول أعمال واسع”، مضيفا أن الطرفين ناقشا ملفات “ إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان والمناخ و(المجالات حيث) تلتقي مصالحنا”.



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