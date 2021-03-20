اليابان.. تحذير من

2021/03/20 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم السبت تحذيرا من حدوث موجات "تسونامي" بعدما ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي.

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