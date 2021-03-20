2021/03/20 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب محمد الكربولي، ان الموازنة اهملت مشاكل الشباب وطموحاتهم.

وقال الحلبوسي في تدوينة له على “تويتر” إن “الموازنة التي ينتظرها العراقيون بفارغ الصبر اصبحت للأسف مجرد مواد تفتح ابواباً للفساد وتكرس المنافع الشخصية بهدف تمويل الحملات الانتخابية، بينما اهملت مشاكل الشباب وطموحاتهم التي خرجوا من اجلها”.

‏وانهى تغريدته بوسم، “ميزان الموازنة مائل”.

التالي

منذ ساعتين

نائبة: البرلمان سيعقد جلسته الساعة الواحدة بعد الظهر من أجل إقرار موازنة 2021

منذ ساعتين

رغم تحديد موعد الجلسة..



تخلف حضور غالبية النواب للبرلمان

منذ 4 ساعات

الكاظمي يوعز بمتابعة ملف المنافذ غير الرسمية والأتمتة ستطبق في العام الجاري

منذ 5 ساعات

وزير الكهرباء يصل ذي قار

منذ 14 ساعة

رئاسة البرلمان تقرر عقد جلسة التصويت على الموازنة يوم غد السبت

منذ 15 ساعة

المالية النيابية تباشر التصويت على المواد الخلافية في الموازنة

منذ 15 ساعة

مصدر: اجتماعات متواصلة لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة

منذ 17 ساعة

رئيس الجمهورية: العراق لا يمكن ان يستقر بلا دولة قادرة على فرض القانون وحصر السلاح بيدها

منذ 18 ساعة

مصدر يكشف عن اتفاق سياسي بشان حصة الاقليم في الموازنة

منذ 19 ساعة

النصر يطالب بألغاء مصطلح التوازن الدستوري في قانون المحكمة الاتحادية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي: الموازنة اهملت مشاكل الشباب وطموحاتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي: الموازنة اهملت مشاكل الشباب وطموحاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).