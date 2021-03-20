نائب يتحدث عن ’نشاط غير مسبوق للبرلمان’: سنصوت على 3 قوانين ’هامّة’ خلال أسبوعين

2021/03/20 | 13:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد النائب جواد الموسوي، السبت، عزم البرلمان التصويت على ثلاثة قوانين مفصلية خلال الاُسبوعين المقبلين، ابرزها قانون حل مجلس النواب.

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وقال الموسوي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آذار 2021)، إن "النشاط السياسي في مجلس النواب غير مسبوق بتاريخه حيث يشهد الاستعداد للتصويت على ثلاثة قوانين عالقة خلال الأسبوعين المقبلين".

وأضاف، أن "اليوم قد يشهد التصويت على قانون الموازنة الاتحادية ومن ثم التفرغ للتصويت على قانون ادارة الدولة العراقية"، مبينا أن "القانون الابرز الذي سيصوت على هو التصويت على موعد حل مجلس النواب وسيتم خلال الاسبوعين المقبلين على اكثر تقدير".

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