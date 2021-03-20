إحباط محاولة تهريب دراجات نارية مخالفة لضوابط الاستيراد

2021/03/20 | 13:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة مخالفة لضوابط الاستيراد، فيما أكدت مضيها في أحكام السيطرة وممارسة مهامها الرقابية على الدوائر العاملة في المنافذ ومحاربة الفساد والمفسدين.وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطات في منفذ ميناء ام قصر الأوسط بمحافظة البصرة تمكنت …

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