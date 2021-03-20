إغلاق جزئي لمنتجع ترامب في فلوريدا إثر ظهور إصابات بـ«كورونا»

2021/03/20 | 13:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أغلق منتجع دونالد ترامب في فلوريدا «مارالاغو» جزئياً بعد ظهور حالات إصابة بفيروس «كورونا» بين الموظفين، على ما أفادت به وسائل إعلام محلية.ويقيم الرئيس الجمهوري السابق في مارالاغو منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني).وأصيب ترمب بـ«كوفيد – 19»، أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، ونقِل إلى المستشفى لبضعة أيام، ثم تلقى وزوجته ميلانيا تطعيماً في يناير (كانون الثاني).وقالت إدارة النادي: «نظراً إلى أن بعضاً من موظفينا ثبتت بالآونة الأخيرة إصابتهم بـ(كوفيد – 19)، فإننا نعلق مؤقتاً الخدمات في نادي الشاطئ وصالة الطعام»، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».وأشارت الإدارة إلى أن خدمات أخرى في النادي ستبقى مفتوحة، مؤكدة اتخاذ «كل الإجراءات المناسبة وفقاً لتوجيهات» السلطات الصحية الاتحادية لتعقيم المبنى.وأرسلت مقاطعة بالم بيتش تحذيراً للنادي في يناير (كانون الثاني)، بعد أن أظهرت صور أن هناك ضيوفاً لا يضعون كمامات واقية في حفل رأس السنة.



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