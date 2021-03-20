2021/03/20 | 13:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد المواطنون في اربيل كباقي مدن وبلدات اقليم كوردستان لاستقبال عيد نوروز والسنة الكوردية الجديدة.

عدسة PUKmedia تجولت في اربيل وعادت لكم بهذه الصور.

PUKmedia

الصور/ طه عبدالله

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. استعدادت المواطنين في اربيل لاستقبال عيد نوروز) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. استعدادت المواطنين في اربيل لاستقبال عيد نوروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).