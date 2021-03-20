كركوك.. العثور على 30 عبوة ناسفة

2021/03/20 | 13:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية في محافظة كركوك، اليوم السبت، خلال عملية بحث وتفتيش جنوب غرب المحافظة على 30 عبوة ناسفة.

وقالت وزارة الداخلية الاتحادية في بيان تابعه PUKmedia، ان "قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة نفذت واجب دهم وتفتيش في منطقة (حميرة الكبرى) بناحية الرشاد جنوب غرب محافظة كركوك".

واضاف البيان ان "عملية التفتيش أسفرت عن العثور على 30 عبوة ناسفة على شكل جليكان سعة 20 لتر، و 30 مسطرة تفجير، فيما تم معالجة المواد موقعيا من قبل مفارز متفجرات الفرقة.

PUKmedia متابعة

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