2021/03/20 | 13:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت أمانة بغداد، السبت، تغيير موقع “نصب بغداد”، للفنان الراحل محمد غني حكمت، من ساحة الاندلس إلى منطقة العلاوي.وقالت الأمانة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها “قامت بتغيير موقع نصب بغداد للفنان الراحل محمد غني حكمت ليتسيد موقعه المناسب بساحة المتحف بمنطقة العلاوي”.ونقلت الأمانة عن الأمين علاء المعمار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معن يكشف أسباب تغيير موقع “نصب بغداد” المركز الخبري الوطني.

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