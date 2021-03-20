وزير الكهرباء يصل ذي قار لمتابعة إكمال المشاريع والاستعداد للصيف

2021/03/20 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وصل وزير الكهرباء ماجد حنتوش، السبت، الى محافظة ذي قار لمتابعة إكمال المشاريع والاستعداد للصيف.

وذكر بيان لمكتب المحافظ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي استقبل وزير الكهرباء ماجد حنتوش".

وأضاف أن "الزيارة تهدف الى متابعة عمل دوائر الوزارة والوقوف على المشاكل التي تعيق اكمال المشاريع ووضع المعالجات اللازمة لحلها قبل حلول فصل الصيف".

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