نائب يوجه طلبا عاجلا للبرلمان ويحذر من شمول ‘داعش’ في الموازنة!

2021/03/20 | 13:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت لجنة مراقبة ومتابعة البرنامج الحكومي، السبت، من موافقة البرلمان على مادة "احتساب المفقودين في المحافظات الغربية كشهداء".

وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي في تصريح لـ NRT عربية، (20 اذار 2021)، ان "تجاربا سابقة كشفتها الجهات الرقابية عن تزوير اعداد ليست بالقليلة تم ادراجها تحت عنوان (ضحايا الاخطاء الحربية والعسكرية) وهم في الواقع من قتلى داعش الارهابي الذي ارتكبوا جرائم بشعة بحق العراقيين من المدنيين والعسكرين".

وحذر الخالدي، "البرلمان من اتخاذ خطوات تنتج تلك المحاذير التي تستفز العراقيين عموما واهالي المحافظات المحررة خصوصا".

وأكد أن "الخطر الاكبر في حال تم شمول الارهابيين من تنظيم داعش في هذه المادة التي يسعى البعض الى تضمينها ضمن فقرات موازنة 2021".

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