انقاذ عائلة حاصرتها نيران حريق في مخزن أسطوانات غازية في منطقة الغزالية

2021/03/20 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انقذت فرق الدفاع المدني عائلة حاصرتها نيران حريق نشبت في مخزن لغاز الفريون في منطقة الغزالية شمال غربي بغداد.

وذكر البيان أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ عائلة حاصرتها النيران المشتعلة داخل دار متخذ كمخزن لخزن أسطوانات غاز الفريون الخاص بالتبريد من دون تسجيل إصابات بينهم، مضيفا أن أسباب الحريق عدم التزام العائلة بشروط التخزين.

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