المفوضية الأوروبية تهدد بإيقاف تصدير لقاحات أسترازينيكا

2021/03/20 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هددت المفوضية الأوروبية بإيقاف تصدير لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته بشكل عاجل.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد لديه الامكانية بحظر التصدير في رسالة موجهة إلى أسترازينيكا، داعية الشركة إلى تنفيذ عقدها مع أوروبا أولا قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى.

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