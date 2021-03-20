الاتحاد الأوروبي يلوح بتجميد صادرات لقاح أسترازينيكا إذا لم يتم إمداده به أولا

2021/03/20 | 13:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرانكفورت-(أ ف ب) – هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت بوقف تصدير لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم اللقاحات.وقالت فون دير لايين في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية “لدينا إمكان حظر التصدير المقرر.هذه هي الرسالة الموجهة إلى […]

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