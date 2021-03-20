مصدر يستبعد تمرير الموازنة ويكشف ما يسببه عودة صرف الدولار

2021/03/20 | 13:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استبعد مصدر برلماني، اليوم السبت، تمرير الموازنة اليوم، فيما كشف عن ما يسببه عودة صرف الدولار.وقال المصدر، ان “ارتفاع سعر الصرف كان مجازفة والذريعة كانت لتسديد العجز والايرادات، وبعد ارتفاع النفط جاءت المطالب لاعادته بعد زوال الاسباب وعودة سعر النفط “، لافتا الى ان “عودة سعر الصرف امر صعب وليس عملي ويسبب خللا في المصروفات”.واضاف ان “الكتل الشيعية متفقة شبه نهائي في اجتماعات مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري واللجنة المالية بشان الموازنة، كما جرى امس اجتماع استمر لخمس ساعات مع رئيس الوفد الكردي قوباد طالباني”، موضحا ان “الخلاف يتعلق بالفقرة ١١ بما يعطي الاقليم وماذا […]

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