2021/03/20 | 13:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية تضبط حزامين ناسفين واسلحة متنوعة جنوبي الفلوجة

أعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ،السبت، عن قيام القوات الامنية بضبط حزامين ناسفين واسلحة متنوعة بعملية امنية استباقية جنوبي مدينة الفلوجة .

وقال كسار ان ” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها من ضبط حزامين ناسفين وصاروخ قاذفة عدد 2 وبطل اوكسجين عدد 2 “.

واضاف ان” القوات الامنية نفذت العملية على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود اسلحة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية في المنطقة المستهدفة ، مبينا ان” قوة من فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية او مادية في صفوف القوات الأمنية”.

وأوضح كسار،أن “عمليات تعقب بقايا خلايا داعش واسلحتهم مستمرة وتسير وفق الخطة المرسومة لها من قبل القيادات الامنية “.

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