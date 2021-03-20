صحة النجف تسجل 291 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 427

2021/03/20 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني سجلت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، 291 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت الدائرة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “تم اجراء 1321 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وسجلت 291 اصابة جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الاصابات التراكمي في محافظة النجف الى 42146 اصابة، من […]

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