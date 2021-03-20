إيقاف مباراة في الدوري العراقي بقرار من الحكم بعد دخول الجماهير

2021/03/20 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوقف الحكم الدولي العراقي هيثم محمد علي اليوم السبت مباراة القاسم والطلبة على ملعب الكفل ضمن منافسات إفتتاح الجولة 25 لمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" الحكم الدولي هيثم محمد علي الى جانب مشرف اللقاء قاما بإيقاف اللقاء بسبب دخول جمهور القاسم حيث لوائح المسابقة قد قررت سابقا اللعب بدون جمهور".

واضاف،" واوقف الحكم اللقاء وكانت النتيجة تشير الى تقدم القاسم بهدف سجل من قبل اللاعب علي كريم ، وأستمر ايقاف المبارا مايقارب عشر دقائق حتى اخراج الجمهور واستئناف اللقاء".

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