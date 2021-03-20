انخفاض إصابات كورونا في النجف

2021/03/20 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم السبت 20-3-2021، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، الذي أظهر تسجيل نحو 300 إصابة جديدة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "1321 فحصاً مختبرياً أجريت لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وأظهرت إصابة 291 شخصاً بالفيروس، وشفاء 427 آخرين"، مشيرة إلى "تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا".

وأوضحت، أن "من بين الاصابات، (19) اصابة لمنتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، ليرتفع إجمالي المصابين من المنتسبين منذ بداية الجائحة إلى 3400".

وأشار البيان إلى أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ: 42146، ومجموع حالات الشفاء ارتفع إلى 34723، ومجموع الوفيات زاد إلى 403، ومجموع الحالات تحت العلاج هو 7020".

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