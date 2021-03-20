2021/03/20 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الصحة في باكستان، فيصل سلطان، اليوم السبت، إصابة رئيس وزراء بلاده، عمران خان بفيروس كورونا، بعد يومين من تطعيمه بلقاح كورونا.

وذكر سلطان في تغريده له على "تويتر"، أن " إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس كورونا، وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم المضاد لكورونا"، مضيفاً أن خان "عزل نفسه في المنزل".

وتسلمت باكستان الأربعاء الماضي دفعة جديدة تبلغ 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا من الصين، وارتفعت حصيلة إصابات كورونا الإجمالية إلى 623 ألف حالة، توفى منهم ما يقرب من 14 ألف شخص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد يومين من تطعيمه.. إصابة رئيس وزراء باكستان بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد يومين من تطعيمه.. إصابة رئيس وزراء باكستان بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).