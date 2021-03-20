مقتل منتسب في شرطة ميسان بطريقة غامضة داخل منزله

2021/03/20 | 13:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلن مصدر امني عن مقتل منتسب في شرطة ميسان داخل منزله بطريقة غامضة.وقال المصدر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان منتسباً في شرطة ميسان وجد مقتولاً داخل منزله في حي الشرطة بمدينة العمارة".واضاف المصدر :" ان التحقيق جار لمعرفة ملابسات الجريمة "./انتهى

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