2021/03/20 | 13:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقدت اللجنة المالية النيابية ، اجتماعا مشتركـا جديدا للاتفاق على صياغـة المقترحات الاخيرة في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 .‎وقررت رئاسة مجلس النواب ، تأجيل جلسة يوم امس الى اليوم السبت ، بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة المالية ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية ، حيث سيتم اعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة حال استكمالها من قبل اللجنة المالية النيابية ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع تداولي جديد للاتفاق على المقترحات الاخيرة في الموازنة قبل جلسة التصويـت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع تداولي جديد للاتفاق على المقترحات الاخيرة في الموازنة قبل جلسة التصويـت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).