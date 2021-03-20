ماحاجة الفلسطينيين إلى الامارات ! - هاله ابوليل

2021/03/20 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل وما حاجة فلسطين للإمارات فهي دولة فقيرة لا تملك سوى المليارات والمراقص والخمارات !فلسطين والفلسطينيين ليسوا بحاجة لأكبر بيت دعارة في الشرق الأوسط , فماذا يفعلون فيها وهم الانقياء - الذي امتحنهم الله بعدو صهيوني لا يخاف الله وسلط عليهم اخوة -صهاينة ,هم اشد نفاقا واشد لؤما وكفرا وطغيانا من اعداءها الفعلييين ! فلسطين والفلسطينيين ليسوا بحاجة لدولة عصابات وغسيل اموال وجريمة منظمة واغتي ......





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