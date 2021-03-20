كيف وصلت صواريخ كوريا الشمالية إلى الحوثيين؟

2021/03/20 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع تكثيف جماعة الحوثي هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية، أشار تقرير لموقع "ناشيونال انتريست" إلى وجود أسلحة كورية شمالية في ترسانة الجماعة التي وصفها بالـ"متطورة".

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