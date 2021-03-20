نائب يكشف أهم النقاط الخلافية في الموازنة وموعداً جديداً لعقد الجلسة!

2021/03/20 | 14:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف النائب في البرلمان سركوت شمس الدين، السبت، عن استمرار المباحثات لحسم المواد الخلافية في قانون الموازنة.

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وقال شمس الدين في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (20 آذار 2021)، إن "هناك خلافا على بعض مواد الموازنة منها، الديون الداخلية والخارجية والموازنة الاستثمارية"، مبينا أن "بعض الكتل السياسية لا تريد منح أموال للاستثمارات الجديدة حتى لا يتم استغلالها كدعاية انتخابية".

وأشار الى " وجود خلاف حول موضوع الديون المترتبة على الفلاحين"، مؤكدا "وجود مقترح لإعفاء أي فلاح يسدد 50% من ديونه".

وقال إن "خلافا اخر حول حصص المحافظات منها ديالى ونينوى وكركوك وقد تم تسويته من خلال مناقلة الأموال"، لافتا الى أن "جلسة التصويت على الموازنة ستعقد بعد الساعة الخامسة عصراً".

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