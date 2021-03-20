2021/03/20 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص أطلق اتحاد علماء المسلمين، اليوم السبت، تحذيراً مبكراً مما سمّاها “قندهار العرب”، فيما أشار الى أن عولمة التطرف تهدد الجميع.وقال رئيس فرع الاتحاد في ديالى، جبار المعموري، في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “مخيم الهول السوري والذي يضم الاف من مقاتلي داعش وعوائلهم هو بمثابة قندهار العرب حاليا ويعد قنبلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد إسلامي يوجه تحذيراً للحكومة بشأن “قندهار العراق” الذي يحظى بحماية أمريكية المركز الخبري الوطني.

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