حقوق الانسان تعلق على تخفيف إجراءات الحظر الصحي: قرار واقعي

2021/03/20 | 14:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلقت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، على تخفيف إجراءات الحظر الصحي، واصفة القرار بالواقعي، فيما تطرقت الى عدة أسباب.وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “تخفيف وزارة الصحة للإجراءات قرار واقعي للأسباب التالية: ‏1- ضعف استجابة الدولة لاحتياجات الطبقة الفقيرة من دعم مالي او …

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