توقيع ثماني مذكرات للتعاون الثنائي بين سوريا والعراق

2021/03/20 | 14:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل ووزير التجارة العراقي الدكتور علاء الجبورى أهمية الارتقاء بالتعاون بين البلدين في...

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