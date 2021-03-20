2021/03/20 | 14:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء المقدسة، عن توجه أكثر من 350 الف تلميذاً وطالباً اليوم السبت 20/3/2021 لأداء امتحانات الكورس الاول، ونصف السنة للعام الدراسي 2020/2021، حسب بيان لمدير التربية عباس عودة السلطاني .

وذكر السلطاني في بيانه الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " أن المديرية وبعد إقرار الموعد من قبل وزارة التربية، سعت من خلال قسم الامتحانات، وقسميّ الاشراف التربوي والاختصاصي، وادارات مدارسها للتهيئة الكاملة لهذا الاستحقاق، مؤكدا على أن المديرية ومن منطلق حرصها على سلامة الطلبة، وجهت شعبة الصحة المدرسية في قسم النشاط الرياضي والمدرسي، وبالتعاون مع دائرة صحة المحافظة، للعمل على توفير الأجواء الصحية السليمة، من خلال جملة من الإجراءات الوقائية التي تم اعمامها، ابرزها التشديد على ارتداء الكمامات من قبل الكوادر التدريسية والطلبة والتلاميذ على حد سواء، الحرص على تعفير وتعقيم القاعات من قبل المنسق الصحي وموظفي الخدمة بعد كل يوم امتحاني، مبديا شكره للإدارات التي بادرت لتوفير مواد التعقيم والكمامات بوازع ذاتي لتحقيق الوقاية.

يذكر ان وزارة التربية قد اعلنت في وقت سابق، إن "الامتحانات انطلقت في محافظات البلاد كافة عدا إقليم كردستان بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات المطلوبة من أوراق ودفاتر امتحانيه، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن العملية الامتحانية، فضلاً عن مسألة تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية , والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، بالتعاون مع الفرق الصحية .

الى ذلك اكدت مديرية شرطة كربلاء في وقت سابق، أنها وضعت خطة خاصة لتأمين وتسهيل حركة الكوادر التدريسية والطلبة في الايام التي يكون فيها حظر التجوال، إضافة الى نشر مفارزها قرب الأبنية المدرسية في جميع مناطق المحافظة .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. اكثر من 350 الف طالب يشاركون في امتحانات نصف السنة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. اكثر من 350 الف طالب يشاركون في امتحانات نصف السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).