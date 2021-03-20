سورجي يجدّد العهد لمام جلال بمناسبة عيد نوروز

2021/03/20 | 14:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة حلول عيد نوروز المبارك الذي يتزامن مع رأس السنة الكوردية، أتقدّم الى الشعب الكوردستاني خاصّة والعراقي عامّة بمناسبة حلول عيد نوروز، هذا العيد الذي يمثل انتصاراً خالداً للحق على الباطل بشعلةٍ واحدة.

في مثل هذا اليوم تم ايقاد شعلة انتصار الحق على الباطل على يد كاوه الحداد، والشعب الكوردي تعوّد على ان انتصاراته لا تكون الا بعد تضحيات كبيرة، وما فعله كاوه الحداد خير مثال على ذلك.

بهذه المناسبة القومية الوطنية، نقف اجلالاً واحتراماً لجميع عوائل شهداء البيشمركة الذين راحوا ضحية على يد تنظيم داعش الارهابي، وكذلك الذين استشهدوا على يد النظام البعثي البائد من أجل الحفاظ على مقدّسات كوردستان ونيل حريتها واستقلالها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ونستغل هذا العيد القومي الوطني لنجدّد العهد للرئيس الخالد الراحل مام جلال، بأنّنا سنكون شعلة بوجه الباطل من أجل شعبنا وكوردستاننا الحبيبة، وأن لا نملّ أو كل من المطالبة بحقوقنا القومية والشعبية، من أجل أن ينعم شعبنا بالخير والامان والسلام بعد كل عمليات القتل الجماعية والانفال والقصف الكيمياوي التي لحقت به على يد الأنظمة الديكتاتورية السابقة.

PUKmedia عن اعلام مركز تنظيمات 20 قره جوغ

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