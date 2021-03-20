2021/03/20 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مكافحة الإجرام، اليوم السبت، الكشف عن حادث غامض لزوج يقتل زوجته خلال فترة زمنية قصيرة في العاصمة بغداد.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب مكافحة إجرام الزهور تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصلت بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٨ في منطقة الحسينية/ حي الزهور شرق العاصمة بغداد”.وأوضح، انه …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوج يتقل زوجته في بغداد ومكافحة الاجرام تكشف الحادث) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زوج يتقل زوجته في بغداد ومكافحة الاجرام تكشف الحادث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).