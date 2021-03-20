تحذيرات من أمواج تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 7.2 درجة

2021/03/20 | 14:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفادت دائرة الأرصاد الجوية اليابانية بأن زلزالا بقوة 7,2 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم السبت شمال شرقي اليابان، مبينة أنه تم الإنذار عن احتمال حدوث أمواج تسونامي.واشارت إلى أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 60 كيلومترا تحت الماء.



وأوضحت أيضا أن سكان العاصمة طوكيو تشعر بالهزات الأرضية أيضا.وأضافت، أن ارتفاع أمواج تسونامي المتوقعة في مقاطعة مياغي قد تصل إلى متر واحد.



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