كتلة نيابية: نرفض القروض الخارجية في موازنة 2021

2021/03/20 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت كتلة النهج الوطني النيابية، السبت، رفضها القروض الخارجية في الموازنة.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "كتلته ترفض القروض الخارجية الجديدة المضمنة في مشروع قانون موازنة 2021 والبالغة اكثر من (8.5) مليار دولار"، مطالبا "البرلمان بعدم المصادقة عليها".

وحذر طعمة "من سياسة الاقتراض الخارجي وآثاره السيادية والاقتصادية المرهقة"، مشيرا الى ان "كثيرا من المشاريع المقترحة ضمن هذه القروض لا تمثل اولوية في المنهج الاستثماري الحكومي".

وأضاف أن "تخصيصات المشاريع الاستثمارية المحلية تبلغ (24) تريليون دينار وهي مبالغ كافية لتغطية المشاريع الاستثمارية التنموية والإنتاجية اذا توفرت رؤية وتخطيط وإدارة كفوءة وسليمة".

وبين أن "ما تم تخصيصه في موازنة 2021 لتسديد المديونية بأقساطها وفوائدها تزيد على (9) تريليونات دينار، وهو مايشكل نسبة 10٪؜ من تقديرات مجمل النفقات التشغيلية".

وشدد على ان "استمرار الاقتراض الخارجي سيضاعف سنويا المبالغ المدفوعة لتسديد الاقساط والفوائد بشكل تراكمي وغير مبرر".

وأكد أن "كتلة النهج الوطني ترفض تخويل وزير المالية إصدار ضمانات دفع سيادية للمستثمرين في الطاقة الكهربائية في قانون الموازنة لنفس الأسباب والنتائج المضرّة المذكورة وتطالب البرلمان بإلغائها".

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