إدارة صفحته تدلي بأول تعليق على اعتقال الصميدعي

2021/03/20 | 14:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استنكرت ادارة الصفحة الرسمية للمحل السياسي ابراهيم الصميدعي، السبت، طريقة اقتحام منزل الاخير واعتقاله امام عائلته، فيما عدتها مخالفة صريحة للقانون.

وذكر الحساب الرسمي للصميدعي في منشور تابعه NRT عربية (20 اذار 2021): "يبدوا أنهم بحثوا كثيراً و لم يجدوا ما يدينوا به الاستاذ ابراهيم الصميدعي ، لم تمتد يده للمال العام و لم يسير في طريق الباطل ، كان صوته يصدح من أجل بناء دولة مواطنة يحترم فيها الفرد و ينال حقوقه المسلوبة، لا شيء يحاسب عليه سوى الكلمة الحرة و الشجاعة التي شخصت و على مدى سنوات مكامن الخلل و أبواب هدر المال العام".

واضاف: "مذكرة قبض وفق المادة ٢٢٦/ع بتهمة أهانة السلطات العامة صدرت بالضد منه وهو رجل قانون و سياسي معروف لدى الجميع ، بربكم هل تستدعي أقتحام بيته ليلا وترويع عائلته وأعتقاله بهذه الصورة!!!".

وتابع، "ثم الا يستوجب أخبار نقابة المحامين قبل تنفيذ الاعتقال باعتبار المادة ٣٠ من قانون النقابة ينص على ذلك ؟".

واوضحت ادارة الصفحة أن "المادة ٣٠ من قانون المحاماةتنص على انه يجب اخبار النقابة باي شكوى تقدم ضد محام ، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك .ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق".

وأكد القضاء العراقي، في وقت سابق السبت، أن أمر القبض بحق المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، جاء على خلفية "اهانة" السلطات العامة بشكل علني.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى، حصل عليها NRT عربية (20 آذار 2021)، أن "مذكرة القبض بحق ابراهيم الصميدعي كانت وفق الجريمة والمادة القانونية المسندة اليه وهي اهانة السلطات العامة باحدى الطرق العلانية وفقا للمادة 226"، مبينة أن "الشكوى مقامة ضده في مركز شرطة ( دائرة المحقق القضائي في الكرخ)".

وتنص "المادة 226 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية".

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