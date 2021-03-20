2021/03/20 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اجتمع منظمو دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020، اليوم السبت (20 آذار 2021)، لاتخاذ قرار نهائي بشأن حضور جماهير أجانب، وهو خيار وصفته الحكومة اليابانية بأنه صعب.

وشارك في الاجتماع الذي أقيم عن بعد، رئيسة طوكيو 2020، سيكو هاشيموتو، ورئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ، ونظيره على رأس اللجنة البارالمبية، أندرو بارسونز، وحاكمة طوكيو يوريكو كويكي، والوزيرة اليابانية المسؤولة عن الأولمبياد المقبلة، تامايو ماروكاوا.

وقال باخ في الدقائق الأولى من الاجتماع: "أولويتنا هي سلامة كافة المشاركين في الدورة، وبالطبع سلامة الشعب الياباني"، مشيرا إلى أن الالتزام بهذه الأولويات يعني أن عليك احترامها وأن علينا اتخاذ قرارات صعبة".

وأضاف: "هذه القرارات تمثل تضحيات بالنسبة للجميع، وسيجري مناقشتها اليوم وسيُتخذ على أساسها قرارات أخرى بعد سماع موقف جميع الأطراف التي طالبها بالتفهم".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عقب انتهاء الاجتماع خلال الساعات المقبلة، أن الجماهير الأجانب من غير المقيمين بالأرخبيل لن يتمكنوا من الدخول، بما في ذلك المتطوعين الذين كان من المخطط أن يدخلوا البلاد للعمل في هذا الحدث الرياضي.

ويُعتقد أن الحكومة اليابانية، التي تحظر بالفعل دخول كافة الأجانب غير المقيمين منذ ديسمبر/كانون أول الماضي، قد اتخذت هذا القرار بالفعل منذ أسابيع، لاعتبارها أن دخول الزوار سيزيد من خطر وصول متغيرات جديدة من فيروس كورونا المستجد إلى البلد الآسيوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمو أولمبياد طوكيو يحسمون قرار حضور الجماهير الأجانب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمو أولمبياد طوكيو يحسمون قرار حضور الجماهير الأجانب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).