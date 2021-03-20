بينهم عراقي.. الاتحاد الآسيوي يقيم أداء أبرز نجوم الانتقالات الشتوية في غرب القارة

2021/03/20 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

رغم الواقع الصعب الذي فرضته جائحة فايروس كورونا المستجد وأثرها على كرة القدم في القارة الآسيوية، إلا أن أندية الغرب أبرمت العديد من الصفقات الناجحة في فترة الانتقالات الشتوية التي شهدت بروز بعضهم في المسابقات المحلية.

الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم استعرض أهم أسماء اللاعبين الذين برزوا بعد مرور أقل من شهرين على إغلاق باب الانتقالات.

ويقوم هذا التقرير بتسليط الضوء على أداء أبرز هؤلاء اللاعبين وما قدموه مع أنديتهم خلال الفترة القصيرة منذ إتمام صفقة الانتقال.

عمر خريبين -الوحدة الإماراتي

بعد أعوام من التألق في نادي الهلال السعودي ولا سيما العام 2017 الذي أحرز فيه اللاعب لقب أفضل لاعب في قارة آسيا، غادر النجم السوري إلى دولة الإمارات وتحديداً نادي الوحدة في صفقة انتقال حر تمتد حتى العام 2023.

وفي الظهور الأول للاعب سجل هدفين للوحدة في شباك حتا خلال منافسات الدوري الإماراتي، كما سجل حتى الآن 6 أهداف وساهم بطريقة مباشرة في نتائج فريقه الذي يحتل حتى الآن المركز الثامن على سلم ترتيب المسابقة.

أوديون إيغالو - الشباب السعودي

حط المهاجم النيجيري المعروف أوديون إيغالو رحاله في الدوري السعودي بعد مسيرة مميزة في الكثير من الدوريات منها الإيطالي والإسباني والإنجليزي والصيني، حيث ظفر بخدماته فريق الشباب الذي ينافس بقوة على الألقاب المحلية هذا الموسم.

وسجل إيغالو 3 أهداف حتى الآن وكان صاحب هدفي الفوز للشباب في مرمى ضمك كما يعتبر من العناصر الرئيسية إلى جانب الارجنتيني بانيغا ومواطنه كريستيان جوانكا وغيرهم في توليفة الفريق الذي يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق الأهداف عن حامل اللقب فريق الهلال.

علاء الدين الدالي - العربي الكويتي

تعاقد فريق العربي الكويتي مع نجم فريق تشرين السوري علاء الدالي بعد مسيرة مميزة للأخير في الملاعب المحلية قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الجديدة مع متصدر الدوري الكويتي حالياً برصيد 20 نقطة.

ويشكل الدالي قوة هجومية رائعة مع الفلسطيني عدي الدباغ حيث سجل الأول حتى الآن 3 أهداف بينما زار الأخير الشباك 4 مرات، مما يؤكد على نجاح الصفقة للفريق بتواجد الدالي في صفوف أبرز الفرق المرشحة للقب الدوري في الكويت.

عبدالله الحمدان - الهلال السعودي

يبدو أن الكرة السعودية على موعد مع ميلاد نجم جديد في خط الهجوم، من خلال اللاعب عبدالله الحمدان الذي يبلغ من العمر فقط 21 عاماً، والذي انتقل في فترة الانتقالات الشتوية إلى صفوف حامل لقب الدوري فريق الهلال قادماً من صفوف فريق الشباب.

ويعول الهلال الذي عاد إلى صدارة مسابقة الدوري على الحمدان إلى جانب الفرنسي غوميز حيث تشير أرقام اللاعب الذي ساهم في 15 هدفاً – سجل 5 وصنع 10 – في 44 مباراة له في الدوري؛ أن الصفقة ينتظرها الكثير مع "الزعيم".

بشار رسن - قطر القطري

عاش النجم العراقي بشار رسن لحظات رائعة في الملاعب الإيرانية مع فريق بيرسيبوليس آخرها الوصل إلى نهائي النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال آسيا الذي خسره لصالح أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وقرر رسن خوض تحد جديد في الملاعب القطري مع نادي قطر الذي يحتل الآن المركز الرابع وسجل له النجم العراقي هدفاً حتى الآن ويسعى لقيادته إلى الوصول للمراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

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