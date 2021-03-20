بسبب كورونا.. صحة كردستان تطلق تحذيراً قبل يوم من بدء احتفالات نوروز

2021/03/20 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

طالب مدير عام ديوان وزارة الصحة، في حكومة إقليم كردستان، خالص قادر، السبت (20 اذار 2021)، المواطنين بالحذر الشديد من التجمعات الكبيرة للاحتفال بأعياد نوروز.

وقال قادر في حديث لـ (بغداد اليوم): "نحن لسنا ضد الاحتفالات بمناسبة أعياد نوروز، شرط أن الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات والقيام بالتعقيمات والابتعاد عن التجمعات الكبيرة".

وأضاف، أن "أرقام الإصابات بدأت تتزايد والفيروس والسلالة الجديدة خطر كبير، لهذا نطلب من الحكومات المحلية عدم السماح بالتجمعات، وأيضا أن تكون الاحتفالات مختصرة وحذرة".

من جهة أخرى أصدرت اللجان العليا في محافظتي أربيل والسليمانية تعليمات مشددة بخصوص الاحتفالات بعيد نوروز بغية الحفاظ على منع انتشار الفيروس من بينها الابتعاد عن التجمعات الكبيرة.

وعطلت إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا التي اتخذتها السلطات العراقية في عموم البلاد الاحتفال بعيد النوروز للسنة الثانية على التوالي، إذ اتخذت السلطات المحلية، وخصوصاً في إقليم كردستان، إجراءات مشددة لوقف جميع مظاهر الاحتفال بالمناسبة الأبرز لدى أكراد العراق.

وفرضت السلطات العراقية، حظراً للتجوال في المدن والمحافظات مع تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا.

ويحلّ "عيد نوروز" في 21 آذار من كل عام، ويوافق يوم غد الأحد، وهو يوم الاعتدال الربيعي، ويرتبط بموروث شعبي يمتد لمئات السنين لدى الأكراد الذين يعتبرونه أيضاً عيداً لرفض الظلم.

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