اجتماعات متابعة وتنسيق بين العراق والاردن ومصر الاربعاء المقبل بالعاصمة عمان

2021/03/20 | 14:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/ نينا/أعلن وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية المهندس صخر دودين، ان بلاده ستستضيف يوم الأربعاء المقبل اجتماعات متابعة وتنسيق ضمن آلية التعاون الثلاثيّ بين العراق والأردن ومصر، وبما يحقق التكامل المنشود بين البلدان الشقيقة الثلاثة تنفيذاً لقرارات القادة ومخرجات القمم التي عقدوها.وقال دودين في تصريح صحفي اليوم، ان الاجتماعات تاتي على المستوى الوزاري القطاعي المشترك استمراراً لسلسلة من الجهود والاجتماعات السابقة التي استضافتها الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية وبوتيرة متواصلة، التي استهدفت تعزيز التكامل والبناء على الجوامع لتكون انموذجاً في العمل العربي المشترك./انتهى

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