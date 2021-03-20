بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ومحافظ كركوك ... القائد الجديد للمقر المتقدم للعمليات المشتركة يتولى مهامه الجديدة

2021/03/20 | 14:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/جرت في قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بحضور محافظ كركوك راكان الجبوري ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري عملية تسلم الفريق الركن علي جاسم الفريجي مهامه الجديده قائدا للمقر المتقدم .وثمن الشمري ، الجهود التي بذلها الفريق الركن سعد حربيه ،في تعزيز الامن والاستقرار في كركوك..مؤكدا ان الفريق الركن علي الفريجي جدير بالقيادة ويمتلك الشجاعة والحزم وسنكون داعمين لكم مع ادارة كركوك .من جهته قال محافظ كركوك ان الفريق الركن سعد حربيه يتمتع باخلاق طيبة وترك بصمة في نفوس جميع اهالي كركوك .واضاف:" سنعمل بالتنسيق مع الفريق الركن الفريجي لتحقيق الامن والاعمار ومحاربة الارهاب وترسيخ التعايش بالمحافظة.واشاد الفريق حربيه بدعم القائد العام للقوات المسلحة ورئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة ومحافظ كركوك مشيرا الى ان اهالي كركوك محبون للقانون والتعايش السلمي ./انتهى

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