بعد الاعتداء على امرأة وسرقتها.. السعودية تعلن توقيف

2021/03/20 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس إنه "بعد ورود بلاغ من مقيمة باكستانية الجنسية، عن تعرضها للاعتداء والسلب، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر".

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