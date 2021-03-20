2021/03/20 | 14:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، فإنه في ظل صعوبة إتمام عملية انتقال، تعمل الإدارة الرياضية بالبرسا من أجل إعارة اللاعب البالغ من العمر (28 عاماً).

وفي أوائل عام 2018، توصل ليفربول وبرشلونة لاتفاق، بعد مفاوضات صعبة بسبب إصرار البرازيلي على الانتقال لقلعة الكامب نو، وصلت قيمته إلى 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون في صيغة متغيرات.وتنطوي هذه المتغيرات على إتمام سلسلة من البنود، وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنها موزعة على أساس المباريات، أو الألقاب.

وأوضحت أن اللاعب يجب أن يحصل على خمسة ملايين عن لعب 25 مباراة، و20 مليون عن 100 مباراة، و10 ملايين عن التأهل في أول عامين لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحتى الآن، خاض كوتينيو، الذي لديه عقد مع “البلاوغرانا” لمدة خمسة مواسم، 90 مباراة رسمية بقميص البرسا، دون احتساب المباريات التي لعبها مع بايرن ميونخ حين كان معاراً.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن برشلونة يبحث عن مخرج للاعب الذي خاض 14 مباراة هذا الموسم، قبل أن يتعرض لإصابة جعلته لا يلعب بانتظام وأصبح لاعبون آخرون، مثل بيدري، أو حتى عثمان ديمبيلي، يأخذون مكانه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يبحث عن مخرج لكوتينيو لأسباب اقتصادية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يبحث عن مخرج لكوتينيو لأسباب اقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).