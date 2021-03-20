2021/03/20 | 14:36 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة العراقية تحذر من خطورة استمرار التدهور الموقف الوبائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/20 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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