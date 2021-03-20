في ذكرى الغزو الأمريكي للعراق.. مازال الطائفيون ينفخون في بوقهم الصدئ

2021/03/20 | 14:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الذكرى الـ18 للغزو الامريكي البريطاني للعراق، اصدرت "هيئة علماء المسلمين في العراق"، بيانا، كشفت فيه تمسكها بذات النهج والاهداف الذي تأسست من...

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