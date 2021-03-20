اصدار مجلة 'العلاقات'

2021/03/20 | 14:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب العلاقات في الاتحاد الوطني الكوردستاني العدد (صفر) من مجلة (العلاقات).

المجلة التي صدرت باللغات الكوردية والعربية والانجليزية، تأتي من أجل تمتين العلاقات بين الاتحاد الوطني مع الاطراف وايلاء اهمية خاصة بالاعلام، وكذلك تعريف مؤسسات الاتحاد الوطني بعد تدده واجراء المؤتمر الرابع.

مجلة العلاقات، هي مجلة فصلية عامة تولي الاهتمام بالموضوعات السياسية والعلاقات بين الدول، ويتم نشرها من قبل مكتب العلاقات في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

رئيس تحرير المجلة: د.سوران جمال طاهر

هيئة التحرير:

البروفيسور د.



أوميد رفيق فتاح

د.



دانا أحمد

د.



سواره‌ شاكلي

د.



شیلان فتحي

عباس صحب عزيز

البروفيسور فهرتين سومر

البروفيسور لين روز

سكرتير التحرير: نور كامران عمر

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