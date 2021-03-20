بالفيديو.. الأمن الوطني يطيح بمدير عام متلبساً بالرشوة

2021/03/20 | 14:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أطاح جهاز الأمن الوطني، بمدير عام في احدى وزارات الدولة، متلبساً الرشوة.https://fb.watch/4lC8GcWktg/

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