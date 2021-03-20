2021/03/20 | 14:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قوة من الجيش منعت مصلين في قرية البو الجير التابعة لناحية الوفاء، قضاء الرمادي، من اقامة صلاة الجمعة.وبحسب الفيديو المتداول حاولت قوة من الجيش منع المصلين من رفع الاذان واقامة صلاة الجمعة وعمدت الى اغلاق باب المسجد، الذي احتشد امامه العشرات من المصلين الغاضبين من اجراء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم قرار اللجنة العليا… قوة من الجيش تمنع مصلين في الرمادي من دخول المسجد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم قرار اللجنة العليا… قوة من الجيش تمنع مصلين في الرمادي من دخول المسجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).