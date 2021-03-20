جودت: رئاسة البرلمان تجاهلت مطالبات نواب بمسودة التعديلات

2021/03/20 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت عدم تزويد النواب بمسودة التعديلات الخاصة بحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية رغم المطالبة بها.

وقالت جودت إن أغلب النواب لا يمتلكون معلومات واضحة عن التعديلات المتعلقة بحصة إقليم كردستان، وان رئاسة البرلمان تجاهلت مطالبة أعضاء المجلس بمسودة التعديلات مؤكدة أن النواب سيقفون بوجه أي فقرة لا تتضمن العدالة والمساواة بين مكونات الشعب او استفادة جهة معينة على حساب أخرى.

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