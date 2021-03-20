2021/03/20 | 14:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، عن تفاصيل جريمة قتل رجل لزوجته في منطقة الحسينية ببغداد.وقالت المديرية في بيان، ان “مفارز مكتب مكافحة إجرام الزهور تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصلت بتاريخ الـ18 من اذار الحالي، في منطقة الحسينية/ حي الزهور شرق العاصمة بغداد”.واضافت انه “تم تشكيل فريقا للعمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات والسؤال عن زوج المجنى عليها، لم يكن متواجد في محل الحادث”، مشيرة الى انه “بعد التعمق بالتحقيق تبين بأن المتهم غادر الى كربلاء”.واكدت انه “تم التنسيق مع مكافحة إجرام محافظة كربلاء، وإلقاء القبض على المتهم في المحافظة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل جريمة قتل رجل لزوجته في الحسينية ببغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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